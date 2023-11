Sunak: troppi migranti. Ed elogia le restrizioni a studenti stranieri

Il premier britannico all’arrivo al Global Investment Summit

Roma, 27 nov. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak arrivando al Global Investment summit a Hampton Court Palace, a East Molesey, Londra, ha parlato di livelli di immigrazione ancora troppo alti nel Regno Unito e della sua misura per contenere l’ingresso dei famigliari a carico degli studenti stranieri. “Sono molto chiaro sul fatto che i livelli di immigrazione netta sono troppo elevati e che devono essere ricondotti a dei livelli più sostenibili. È incoraggiante constatare che l’Ufficio di Statistica nazionale abbia dichiarato la settimana scorsa che i numeri diminuiscono, ma dobbiamo fare di più. Ho già adottato delle misure per limitare il numero di persone a carico che gli studenti possono portare quando vengono a studiare qui. Abbiamo notato un forte aumento di queste cifre. La misura che ho adottato è la più importante mai adottata per ridurre l’immigrazione legale. Ma ovviamente, dato che dobbiamo fare di più, esamineremo ciò e dove ci sono abusi nel sistema agiremo sicuramente di conseguenza, perché i livelli devono abbassarsi, sono troppo alti”.