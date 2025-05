SuoNato Festival 2025: a Napoli l’estate si accende alla Ex Base Nato di Bagnoli

Da Herbie Hancock ai CCCP, da Willie Peyote ai Coma Cose, passando per La Niña, Fabri Fibra, Psicologi, I Patagarri, Walter Ricci, Teenage Dreams. Nasce SuoNato Festival, la rassegna estiva che da luglio a settembre 2025 animerà gli spazi della Ex Base Nato di Bagnoli (Napoli) con spettacoli e concerti in esclusiva per la Campania. Un festival di ampio respiro – prodotto da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production – pensato per un pubblico eterogeneo, che accoglierà grandi artisti italiani e internazionali nell’area che sorge sulla collina di San Laise. Dove un tempo era presente la sede Nato più grande d’Italia e uno dei principali centri operativi d’Europa, riconvertita negli ultimi anni a spazio polifunzionale, adesso sorge un luogo che accoglie la musica, l’arte e l’incontro di migliaia di persone di ogni età.

Nato dall’esperienza del Suo.Na Festival – storica rassegna partenopea che nel corso dell’ultimo decennio ha portato eventi musicali di vario genere in spazi simbolo della città, come Castel Sant’Elmo, Maschio Angioino, Palapartenope e di recente anche alla ex Base di Bagnoli – SuoNato Festival presenta quest’anno un cartellone di 10 appuntamenti.

Ad inaugurare il SuoNato Festival 2025 venerdì 4 luglio saranno I Patagarri, la band rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Il combo milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, porta in scena “L’ultima ruota del Caravan tour”, un viaggio musicale che attraverserà le principali città italiane, dando vita a un travolgente spettacolo che mescola folk, rock e ritmi popolari.

Il secondo appuntamento del festival, sabato 5 luglio, tocca a Walter Ricci, una delle voci più raffinate e sorprendenti del jazz contemporaneo. Dal vivo, il pianista partenopeo esplora i flussi caldi del Sud America, incontrando il mambo, la cumbia, la rumba e il cha, senza mai perdere il legame con la melodia napoletana e il cuore jazz che lo contraddistinguono. Un concerto pieno di contaminazioni eleganti che si muove in una dimensione sospesa tra passato e futuro, tra radici e sperimentazione.

Martedì 8 luglio la ex Base Nato accoglie l’atteso concerto di una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano, i CCCP. Il gruppo composto da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur salirà di nuovo sul palco dei principali festival questa estate per un’ultima chiamata, che farà tappa anche Napoli a oltre 35 anni dall’ultima esibizione in città. Un’ultima e unica occasione per vedere dal vivo uno dei gruppi più iconici della musica italiana.

Sabato 12 luglio sarà la volta di La Niña. La cantautrice e produttrice presenta live il suo nuovo ambizioso progetto discografico, “Furèsta”. Un lavoro maestoso ed evocativo che affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana, offrendo una visione innovativa e avanguardista del mondo. Sul palco oltre a Carola Moccia (in arte La Niña) ci sarà anche il produttore del disco Alfredo Maddaluno e una folta schiera di musicisti.

Venerdì 18 luglio, ritorna a Napoli l’evento che sta entusiasmando i giovanissimi con date sold out in Italia e all’estero: Teenage Dream – “Fabulous Summer 2025”, la festa anni 2000 che ripercorre gli ultimi vent’anni anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel. Un grande party in continua evoluzione con tanti ospiti – come l’attrice e cantante argentina Laura Esquivel – e un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri, capace di creare aggregazione e divertimento.

Sabato 19 luglio toccherà a Willie Peyote: il poeta cinico più amato d’Italia arriva a Napoli per una tappa esclusiva del suo “Grazie Ma No Grazie Tour”. Dal vivo, Willie Peyote e la sua band racconteranno 10 anni di musica celebrando quella che il cantautore ha ribattezzato La trilogia sabauda, iniziata con “Educazione Sabauda” (2015), proseguita con “Sindrome di Tôret” (2017) e conclusa con l’ultimo album “Sulla Riva Del Fiume”, che include il brano presentato all’ultimo festival di Sanremo.

Lunedì 21 luglio arriva a Napoli una leggenda del jazz, Herbie Hancock. Il pianista e compositore statunitense si esibirà alla ex Base nella sua unica data al sud Italia accompagnato da una super formazione che include Terence Blanchard (tromba), James Genus (basso), Lionel Loueke (chitarra e voce) e Jaylen Petinaud (batteria). Icona della musica contemporanea e vincitore di ben 14 Grammy Awards, Herbie Hancock è stato protagonista di una straordinaria carriera che lo ha portato a confrontarsi con ambiti e generi diversi, diventando uno dei musicisti più acclamati al mondo.

Giovedì 24 luglio spazio alla musica dei Come Cose: il duo composto da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli), torna a esibirsi dal vivo dopo l’uscita del nuovo album “Vita Fusa”, che include anche il brano che ha spopolato al Festival di Sanremo, “Cuoricini”. Un album intimo, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, che rivela i vari colori che caratterizzano il duo, coppia nella vita e nella musica, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma Cose.

Venerdì 5 settembre torna a esibirsi a Napoli, Fabri Fibra col suo “Festival Tour 2025” (evento in collaborazione con Blackstar Concerti). Il rapper di Senigallia ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album come il rap sia un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa. Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, fino all’ultimo lavoro “Caos”, Fabri Fibra è ormai uno dei massimi esponenti della scena rap italiana.

A chiudere questa edizione del SuoNato Festival, venerdì 19 settembre, saranno gli Psicologi. Sul palco, Drast e Lil Kvneki porteranno l’energia travolgente di “DIY“, il loro ultimo album che ha conquistato pubblico e critica. Con un sound che fonde rap, indie e pop, testi sinceri e melodie avvincenti, i due artisti raccontano la Generazione Z, trattando temi eterogenei che spaziano dall’amore all’angoscia per il futuro e la disillusione che spesso i loro coetanei vivono.

Oltre ai concerti già annunciati, ospitati sul main stage della Ex Base Nato, verrà allestito anche un secondo palco che accoglierà artisti emergenti e nuove realtà della musica italiana. Così da rendere l’area fruibile per un periodo più ampio e con diverse attività.

I biglietti per assistere ai concerti del SuoNato Festival 2025 sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni : www.ufficiok.com – tel. 351 956 6506.

Social: instagram.com/suonafest – facebook.com/suonafest