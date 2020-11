Suor Orsola Benincasa, omaggio a Gregoretti: domani il secondo appuntamento in diretta streaming

Domani, mercoledì 18 novembre, alle 11, in diretta streaming il secondo appuntamento della rassegna di “Cinema, Città e Architettura”. L’iniziativa è ideata e promossa dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee dell’università Suor Orsola Benincasa di NAPOLI, diretto da Francesco De Sanctis. In diretta streaming su www.youtube.com/unisobna si discuterà de “I linguaggi della città” parlando dell’evoluzione storica e sociale del muralismo con un omaggio a Ugo Gregoretti (scomparso lo scorso anno), ex docente al Suor Orsola. Il suo documentario del 1976 “Vientos del Pueblo. Gli Inti-Illimani nel Sannio e nel Matese”, presentato dal sociologo Davide Borrelli, sarà l’occasione per discutere di street art e creatività urbana con la presentazione del lavoro del centro studi sulla creatività urbana dell’università Suor Orsola Benincasa diretto da Luca Borriello. “La visione del documentario di Gregoretti – ha anticipato Borriello – svela alcune caratteristiche prevalenti delle produzioni odierne del nuovo muralismo in Italia”. Alle 12, invece, (in diretta streaming su www.facebook.com/unisob) ci sarà un noto volto della letteratura contemporanea: Maurizio De Giovanni. “Dal romanzo al graphic novel” è il titolo della sua lezione al corso di letteratura per l’infanzia tenuto da Stefania Tondo all’interno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. Tutti gli appuntamenti resteranno poi presenti “on demand” sui canali social dell’ateneo e fruibili da tutti gratuitamente in qualsiasi momento.