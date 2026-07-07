Suor Orsola, il numero programmato come scelta strategica: il 91,6% dei laureati trova lavoro

L’Ateneo napoletano conferma la scelta dei corsi a numero programmato anche dove non è previsto per legge. A luglio e settembre i test d’ingresso per Economia aziendale, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze della comunicazione

La scelta del numero programmato come strumento per migliorare la qualità della formazione e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. È la linea rivendicata dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che collega la selezione degli accessi ai risultati sul placement dei propri laureati: secondo i dati del rapporto AlmaLaurea “Laurea e occupazione”, il tasso di occupazione dei laureati dell’Ateneo raggiunge il 91,6%, con il 71,3% degli occupati in Campania.

“Un Ateneo che sceglie il numero chiuso anche laddove non è imposto dalla legge fa una scelta con la quale rinuncia ad incassare più tasse e privilegia il benessere dei suoi studenti e l’efficacia della sua didattica”, sottolinea il rettore Lucio d’Alessandro, rivendicando una scelta che definisce un “marchio di fabbrica” dell’Unisob.

Il tema sarà al centro del Family Day, l’open day dedicato alle future matricole e alle loro famiglie in programma giovedì 9 luglio alle 17 nell’aula magna dell’Ateneo. Il rettore, insieme al team del Servizio di orientamento diretto da Paola Villani, presenterà l’offerta formativa e i dati relativi ai percorsi universitari.

Nuovi spazi e servizi nel campus

L’incontro sarà anche l’occasione per visitare i nuovi servizi del campus ospitato nella cittadella storica del Suor Orsola. Tra le novità ci sono aule bioclimatiche in terrazza, nuovi spazi per lo studio e il ristoro sulle antiche rampe già utilizzate come set cinematografico per “Il giovane favoloso” di Il giovane favoloso, oltre a tavoli da ping pong e giochi da tavolo pensati come alternative agli strumenti di intrattenimento digitale.

La giornata prevede anche un intervento dedicato alla psicologia del benessere affidato a Roberta Vacca, psicologa del lavoro e psicoterapeuta, docente di Psicologia delle emozioni nei contesti lavorativi. Il suo contributo, dal titolo “Essere arco nell’Università della vita, tra desiderio ed emozione”, seguirà la presentazione dell’offerta formativa 2026-2027 curata dal manager didattico Natascia Villani.

La chiusura del Family Day è prevista alle 19 con un momento informale in terrazza tra studenti e docenti. Un modello di confronto che l’Ateneo collega anche ai tempi di completamento degli studi: secondo i dati AlmaLaurea 2026, il 66,1% dei laureati Unisob conclude il percorso universitario in corso, contro il 53% della media campana e il 60,4% di quella nazionale.

Test d’ingresso a luglio e settembre per quattro corsi

Per l’anno accademico 2026-2027 l’Università Suor Orsola Benincasa propone 18 corsi di laurea, tutti a numero programmato, con test di accesso per alcuni percorsi.

Dall’8 al 15 luglio e dal 9 al 21 settembre sono previste due sessioni di selezione per:

Economia aziendale , corso triennale che dal 2016 è dedicato alla Green Economy;

, corso triennale che dal 2016 è dedicato alla Green Economy; Scienze della comunicazione ;

; Scienze e tecniche di psicologia cognitiva ;

; Giurisprudenza, corso magistrale a numero programmato con 150 posti disponibili l’anno, unico percorso di questo tipo nel Mezzogiorno per gli studi giuridici.

Le iscrizioni ai test sono gratuite e possono essere effettuate fino al giorno precedente all’ultima data utile.

A settembre Formazione primaria, a ottobre Restauro

Sono già aperte le immatricolazioni ai corsi triennali ad accesso libero in Lingue e culture moderne, Scienze dei beni culturali: turismo, arte e archeologia, Scienze del servizio sociale e Scienze dell’educazione, oltre agli otto corsi magistrali ad accesso libero.

Anche questi percorsi, precisa l’Ateneo, prevedono comunque un numero programmato determinato dalle esigenze didattiche, con posti disponibili fino a esaurimento.

Tra le novità figura il corso magistrale in Management del turismo, con 116 posti disponibili, progettato per formare professionisti nei settori dell’incoming tourism management e dell’event management attraverso attività laboratoriali e moduli innovativi collegati al progetto Edunext, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A settembre, con data nazionale stabilita dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si terrà invece il test per il corso magistrale in Scienze della formazione primaria, abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Il Suor Orsola lo scorso anno ha avuto il maggior numero di posti disponibili in Italia, con 690 disponibilità.

L’ultimo appuntamento sarà dal 5 al 7 ottobre con le prove di selezione per il corso magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali, tra i pochi percorsi universitari italiani direttamente abilitanti alla professione di restauratore.