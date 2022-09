Suora italiana uccisa dai terroristi in Mozambico. Missionaria in Africa da 59 anni

Suor Maria De Coppi, una religiosa comboniana di 83 anni della Diocesi di Vittorio Veneto a Treviso, è stata uccisa in Mozambico durante un attacco terroristico. A riferirlo, il sito web del settimanale diocesano del paese nel trevigiano, L’Azione. “In base alle notizie giunte, sembra che l’assassinio sia stato perpetrato da alcuni terroristi che hanno agito nella missione dove suor Maria prestava servizio, nel barrio Muatala, nella provincia di Nampula”, riferisce il sito. Il Centro missionario Concordia di Pordenone ha parlato dell’attacco, spiegando che due sacerdoti friulani, Don Lorenzo Vignadel e Don Lorenzo Fabbro, sono riusciti a sopravvivere all’attacco, mentre suor Maria ha perso la vita: “I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. I sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”, riferisce il centro missionario. Il gruppo religioso delle Suore Missionarie Comboniane ha invece diramato una nota in cui spiega: “Le notizie riguardanti le sorelle lì presenti sono incerte e durante la notte non è stato possibile raggiungere il luogo per averne più precise. L’unica sorella con la quale abbiamo avuto contatto è suor Eleonora Reboldi, scappata in foresta con alcune ragazze. Intanto ci uniamo tutte in preghiera per le nostre sorelle, per i nostri confratelli comboniani e per la gente tutta” in Mozambico.

Proprio di recente, Suor Maria De Coppi, missionaria in Mozambico da 59 anni, aveva rilasciato un’intervista al settimanale “L’Azione” parlando della sua esperienza nel difficile paese africano. È arrivata per la prima volta nel 1963, dopo un viaggio di 31 giorni: “Gli ultimi due anni sono stati molto duri – ha spiegato – Al nord del Paese è in corso una guerra per i giacimenti di gas e la gente soffre e scappa: nella mia parrocchia ci sono 400 famiglie che arrivano dalla zona di guerra. Poi è venuto il ciclone. Infine, l’anno scorso la siccità si è prolungata per tanto tempo. Oggi a Nampula c’è una estrema povertà”. Una situazione incandescente che, probabilmente, è alla base dei disordini che hanno portato al tragico attentato di oggi.