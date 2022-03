Super Green Pass, stop alla sospensione per lavoratori over 50 non vaccinati. Ma non per il personale sanitario

La sospensione dei lavoratori senza Super Green Pass sopra i 50 anni “non avverrà più. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il Green Pass base“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando le decisioni sull’uscita dalla fase di emergenza durante la conferenza stampa al termine del Cdm. L’evento è in corso a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. “La sospensione dal lavoro- ha proseguito Speranza- resterà solo per la fascia del personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa. In questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre”.