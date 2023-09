Superbonus 110%, Italia rischia di sforare il deficit/Pil del 4,5%

L’Italia dovrebbe aumentare il deficit/Pil del 2023 al di sopra dell’obiettivo del 4,5% fissato ad aprile per l’impatto del Superbonus 110% riporta la Reuters. Il maxi incentivo per il miglioramento del risparmio energetico nelle case, si avvicina ai 100 miliardi di euro da quando è stato originariamente introdotto nel 2020. “Pensare al Superbonus mi fa venire la nausea perché incide negativamente sui conti pubblici, fagocita la politica economica e non lascia spazio ad altri interventi”, aveva detto domenica a Cernobbio il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.