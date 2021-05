Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Le misure a finalità ambientale avranno gambe per camminare se sanno innervare l’economia e imparentarsi con il sistema sociale. Se queste misure non entrano nella testa della maggioranza degli italiani, che non sono i ricchi e super ricchi, non vano da nessuna parte”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani all’evento on line dell’Ance sul superbonus.