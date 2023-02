Superbonus, Brancaccio (Ance): F24 per sbloccare i crediti. Si incentivino le partecipate per il loro acquisto

“Per il pregresso noi domani proporremo al governo di poter utilizzare gli F24 per liberare i crediti incagliati ma anche di incentivare le grandi partecipate al loro acquisto. Per il futuro invece sono tante le proposte che abbiamo pronte ma dobbiamo prima conoscere gli obiettivi del governo, altrimenti restano proposte vuote”. Così il presidente Ance, Federica Brancaccio, intervenendo a “In mezz’ora in piu'” su Rai3 accenna ai temi che l’associazione dei costruttori metterà sul tavolo domani nel corso del l’incontro a Palazzo Chigi dopo lo stop sul superbonus. E al governo l’Ance chiederà inoltre di ‘fare chiarezza sui numeri che circolano”: “Abbiamo un Pil 2022-2022 trainato per una buona percentuale dall’edilizia, prudenzialmente stimiamo che rientri il 45% nel primo anno…poi è vero che per come funziona la contabilità dello Stato bisogna coprire quanto deve essere utilizzato, ma in prospettiva c’è stato da parte del settore un contributo al Pil notevolissimo, e anche al gettito fiscale”, conclude.