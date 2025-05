Superbonus, Campania prima per utilizzo dei fondi (+3,4% nel primo trimestre 2025)

Nel primo trimestre 2025(+ 3,4 per cento pari a +301,6 milioni di euro). Seguono. E’ quanto emerge da un report della Cgia di Mestre su dati Enea e Istat. Le asseverazioni depositate al 31 marzo sono state 3.211, su un. Gli oneri a carico dello Stato per le detrazioni maturate a seguito di lavori conclusi ammontano a circa 806 milioni di euro per un importo medio di