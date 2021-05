Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Il decreto-legge 59, pubblicato in Gazzetta, estende l’applicazione del superbonus 110%, per i condominii, a tutto il 2022 senza le precedenti condizioni. E’ un passo avanti, ma se la normativa non sarà semplificata e migliorata, questo incentivo continuerà a restare sulla carta”. Ad affermarlo in un tweet è Confedilizia.