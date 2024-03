Superbonus, corsa contro il tempo per la comunicazione delle cessioni

Il recente decreto sul Superbonus ha reso operative le modifiche riguardanti lo sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi. Coloro che hanno commesso errori o non hanno comunicato la propria scelta all’Agenzia delle Entrate devono agire rapidamente, poiché la possibilità di regolarizzare la situazione, conosciuta come ‘remissione in bonis’, scadrà il 4 aprile. L’omissione comporterà il ritorno al regime di detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà discusso in Parlamento. Il testo conferma che gli immobili danneggiati dai terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria avvenuti il 6 aprile 2009 e successivi al 24 agosto 2016 non saranno soggetti alla cancellazione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Imposto un limite di spesa di 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009.