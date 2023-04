Superbonus, intesa tra Confindustria e Ance Campania per lo smobilizzo dei crediti fiscali

Le federazioni campane di Confindustria e Ance firmano un’ntesa quadro per la creazione di un mercato regionale per la compravendita dei crediti fiscali. “Ad esso – si legge in una nota – faranno seguito specifici accordi delle associazioni territoriali che dettaglieranno le modalità con le quali tutte le imprese associate potranno vendere od acquistare crediti fiscali disciplinati dal vigente quadro normativo italiano”.

L’intesa vuole aiutare le imprese in questo percorso a ostacoli che è divenuto il superbonus a causa di una lunga serie di modifiche normative che hanno scatenato ritardi nei lavori con la messa a rischio della tenuta finanziaria delle imprese; a questo si è aggiunto il decreto approvato dal Consiglio dei ministri idel 16 febbraio scorso che ha interrotto la cessione dei crediti e lo sconto in fattura senza risolvere il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi.

“Il sistema confindustriale campano, quantunque in attesa di soluzioni governative esaustive per rettificare gli effetti nefasti del Decreto, si è attivato per promuovere un sistema interno di incrocio domanda offerta di crediti fiscali, mettendo in rete imprese cedenti e cessionarie associate – afferma il presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino -. Con l’accordo siglato intendiamo offrire ai nostri associati un canale di comunicazione qualificato per la cessione di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi”.

Per il presidente di Ance Campania Luigi Della Gatta “provare a risolvere la problematica dei crediti incagliati da un lato scongiura una bomba economica e sociale e dall’altro scongiura il fallimento di imprese che sono state determinanti per la crescita economica degli ultimi due anni e strategiche per l’implementazione del Pnrr”.