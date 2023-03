Superbonus, detrazione in 10 anni soltanto per le banche e le imprese. Esclusi i privati

Tramonta l’ipotesi di poter estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese del superbonus. Il pacchetto di emendamenti riformulati al decreto superbonus, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari e di governo, non conterrà infatti questa ipotesi, che era allo studio con l’obiettivo di sostenere chi ha redditi più bassi. Questa possibilità sarà invece garantita a banche e imprese che hanno acquistato crediti: un emendamento riformulato riapre infatti la possibilità (già prevista dall’Aiuti quater) di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 rate annuali.

L’emendamento relativo a banche e imprese parte da una misura introdotta dal decreto Aiuti quater che consentiva la fruizione in 10 anni (anziché in 4) dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura non ancora utilizzati. L’Aiuti quater limitava questa possibilità ai crediti comunicati all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022: ora l’emendamento estende questo termine fino al 31 marzo 2023. Viene inoltre esteso l’ambito dei lavori cui i crediti sono legati: non più solo quelli del superbonus 110%, ma anche quelli per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche e ristrutturazioni edilizie.