Superbonus, Poste Italiane sospende l’acquisto dei crediti d’imposta

In attesa di chiarimenti normativi anche Poste Italiane ha, per il momento, “sospeso per l’apertura di nuove pratiche” il “servizio di acquisto di crediti d’imposta” legato al Superbonus e agli altri bonus edilizi. L’azienda lo ha comunicato agli utenti con una breve nota pubblicata sul suo sito. Ma le difficoltà sono generali e riguardano tutto il sistema bancario. Intesa Sanpaolo, interpellata, fa sapere di essere concentrata a smaltire le tante richieste pregresse che ammontano a circa 20 miliardi e man mano che saranno evase sarà pronta a prendere a soddisfare nuove richieste.