Superbonus, Sbarra (Cisl): “Il 24 marzo iniziativa Cisl per migliorare provvedimento”

(Adnkronos) – “Sul superbonus sto sollecitando la commissione parlamentare ad ascoltare le parti sociali, nel tentativo di migliorare il decreto e di salvaguardare le fasce deboli”, lo ha detto il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della cerimonia delle celebrazioni per i 125 anni della fondazione dell’Istituto Nazionale della Presidenza Sociale. “Noi come Cisl abbiamo programmato per il 24 di marzo un’iniziativa nella prospettiva nel migliorare il provvedimento”, ha continuato.