Superbonus, si riparte: cosa cambia e chi sono i beneficiari

Il Superbonus sta per tornare. Con alcune modifiche sostanziali. Il 110% tornerà solo per gli incapienti, vale a dire quei cittadini che non hanno sufficiente spazio fiscale per smaltire i crediti nella loro dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri resta lo sgravio del 70% degli importi fatturati, da smaltire in 10 anni.

La nuova versione del Superbonus sarà ristretta a condomini, case popolari, Rsa. Escluse villette e abitazioni monofamiliari.

Nuove risorse, invece, sempre nell’ambito della versione aggiornata del Superbonus, saranno destinate a interventi antisismici e di efficientamento energetico.

E chi è rimasto senza incentivi per lo stop improvviso della vecchia versione del Superbonus cosa può fare?

Secondo indiscrezioni che provengono dal Governo sono allo studio diverse soluzioni:

proroghe fiscali per terminare i lavori;

acquisto dei crediti incagliati da parte delle aziende partecipate dallo Stato;

moratoria per chi, a causa dello stop improvviso, non ha potuto onorare i pagamenti;

tax credit di 5 o 10 anni.