Superbonus: Tajani, ‘sarà nel Bilancio, FI avanti per finanziamento e semplificazione’

Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Siamo al lavoro con il ministro Brunetta, con i nostri parlamentari, per ridurre gli impacci burocratici e per un utilizzo proficuo del superbonus. Siamo convinti che debba essere inserito nel sistema della riqualificazione e rigenerazione urbana non solo per il 110% ma anche ai livelli più bassi”. Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo all’evento on line dell’Ance sul superbonus.