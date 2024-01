Superbonus, tutte le novità del 2024. Saranno favoriti i redditi bassi. Sanatoria per chi non termina i lavori

Il 31 dicembre 2023 il Superbonus al 110% è terminato per sempre. Ha vinto quindi la linea del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Le uniche due concessioni sono un sostegno a chi ha un reddito basso e una sanatoria per evitare di dover restituire il 110% a chi non termina i lavori. L’accordo è stato raggiunto dopo un vertice tra il ministro Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Dal primo gennaio 2024, chi avrà un cantiere ancora aperto passerà quindi dal bonus del 110% a quello del 70%. Il Superbonus sarà riconosciuto solo sui lavori eseguiti e asseverati entro il 31 dicembre 2023. Ecco però che arriva un’eccezione: chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro (aumentato in base al numero dei componenti del nucleo familiare) ed entro il 31 dicembre scorso avrà completato almeno il 60% dei lavori, potrà usufruire di un contributo statale per compensare la quota in detrazione sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, “in modo che le fasce meno abbienti non debbano sostenere la differenza”, come ha spiegato Palazzo Chigi. La misura non andrà nel Dl Milleproroghe, ma in un provvedimento ad hoc. Non si tratta però di una proroga: alcune fonti del ministero dell’Economia e di Palazzo Chigi hanno spiegato infatti che “non è prevista alcuna proroga, si incentivano i lavori limitando gli usi impropri e le storture. Il 110% si chiuderà il 31 dicembre 2023”. Per tutti gli altri soggetti, il Superbonus al 110% è terminato il 31 dicembre 2023. Dal primo gennaio 2024 la detrazione del 110% scenderà al 70%, mentre dal 2025 al 65%. Per le famiglie e le imprese l’accordo prevede però una specie di “sanatoria”: chi non ha terminato i lavori entro il 31 dicembre ed ha un credito fiscale con lo Stato non dovrà restituirlo, a patto che i lavori siano conclusi e che rispettino determinate condizioni, come il miglioramento di 2 classi energetiche.