Supercar che passione: regalare giri in pista adrenalinici con Liveinup

Le supercar sono da sempre considerate un bene di lusso non accessibile a tutti e per molti anni gli appassionati di auto hanno solo potuto sognare di mettersi al volante di una di queste vetture.

Per dare la possibilità a tutti di fare un’esperienza di guida unica, Liveinup, azienda specializzata nell’offrire esperienze indimenticabili, ha deciso di aggiungere alla sua vasta offerta anche dei pacchetti dedicati agli amanti delle auto, proponendo dei giri in pista a bordo delle supercar più apprezzate dagli appassionati dei motori.

Cos’è Liveinup e di cosa si occupa?

Liveinup è una realtà che mette a disposizione un’offerta di esperienze originali e indimenticabili per soddisfare qualsiasi genere di necessità, per offrire la possibilità di trascorrere dei momenti indimenticabili da soli o in compagnia degli amici o dei propri cari.

Il tutto rispondendo alle esigenze digitali degli utenti, con una piattaforma online intuitiva e di facile consultazione, in cui è possibile leggere dettagliate descrizioni e procedere con l’acquisto del voucher che più incontra le proprie preferenze.

Parlando di supercar e di auto di lusso, su Liveinup è possibile acquistare dei giri in pista regalo per grandi e piccini: un’esperienza unica ed originale nel suo genere, che sarà sicuramente apprezzata da tutti gli appassionati di auto.

Al momento dell’acquisto è possibile scegliere, selezionandoli direttamente dal sito, il modello di supercar e il numero di giri in pista da regalare, oltre ovviamente alla regione italiana in cui il voucher potrà essere utilizzato.

Questa realtà, infatti, offre esperienze in molte regioni italiane. Chi desidera guidare una supercar o regalare quest’esperienza non avrà difficoltà a trovare un circuito disponibile nell’area geografica di interesse, soprattutto se il voucher dovrà essere speso in Campania, regione in cui si contano diversi circuiti abilitati per i giri in pista con una supercar.

Guidare supercar in Campania: le proposte di Liveinup

Per quanto riguarda le esperienze esclusive che è possibile sfruttare in Campania, dunque, Liveinup dà innanzitutto la possibilità di regalare dei giri in pista sul circuito di Sarno optando per due supercar molto amate, ovvero la Ferrari 458 e la Lamborghini Gallardo.

Si tratta di un regalo che renderà sicuramente felici gli appassionati e che darà loro la possibilità di fare tre o più giri in pista con una delle due vetture.

Restando sempre su Ferrari e Lamborghini, un altro pacchetto dà la possibilità di mettersi al volante di una Ferrari 488 o di una Lamborghini Huracan per fare due o più giri in pista. I circuiti disponibili per questo pacchetto sono cinque, tra cui la pista di Airola in Campania.

Imperdibile anche il giro in pista al volante della Ferrari 430, uno dei modelli più iconici di questa casa automobilistica. L’esperienza garantisce l’accesso a quattro diversi circuiti del territorio nazionale: in Campania, anche in questo caso la pista disponibile è quella di Sarno. Se invece si preferisce regalare un’esperienza di guida con una supercar Subaru, Liveinup mette in catalogo il pacchetto dedicato alla Subaru Impreza.

Le esperienze di Liveinup non sono rivolte solo agli adulti, ma possono essere regalate anche ai più piccoli. Tutti i bambini di almeno sei anni potranno salire a bordo di una supercar e vivere un’indimenticabile esperienza da copilota. La Supercar Junior Experience è disponibile in cinque circuiti, tra cui il circuito internazionale di Napoli.