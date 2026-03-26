Supercar, grande successo a Maiori. Prossimo raduno il 12 aprile a Pompei

Grande successo per il raduno promosso dalla Federazione italiana supercar che ha visto sfilare in Costiera amalfitana, dal porto di Maiori al lungomare di Minori, oltre 70 vetture tra Ferrari, Lamborghini e Porsche.

“Un evento di questa portata è il risultato di un grande lavoro di squadra – spiega Luigi Iossa, presidente della Federazione Italiana supercar – e io desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la riuscita di questo straordinario raduno. I miei ringraziamenti speciali vanno a Franco Picarone, consigliere regionale, per avermi consegnato la Targa del Consiglio Regionale della Campania; al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la pergamena e la medaglia ufficiale “Città di Napoli”; al Consigliere Comunale Luigi Musto per la consegna della targa celebrativa del Comune di Napoli; e ancora ai sindaci di Maiori e Minori che hanno garantito l’ospitalità e il supporto fondamentale per la realizzazione di questo evento in una delle location più belle del mondo; al Supporto Tecnico e Sanitario nella persona di Angelo Giordano per la sua professionalità e assistenza; e alla Fondazione AdAstra con Stefania Celentano e Sandro Cardano in particolare per il significativo supporto dato. Ringrazio infine eccellenze del territorio come il ristorante Lumos e Sal De Riso e Alessandro De Riso, che con la loro capacità di accoglienza e le proprie eccellenze gastronomiche hanno deliziato i partecipanti”.

Il prossimo raduno organizzato dalla Federazione italiana supercar è in programma domenica 12 aprile nell’incanto e nella suggestione di una città storica come Pompei. Altri due raduni sono previsti il 10 maggio, con un open day presso l’Aeronautica Militare – Scuola Specialisti di Caserta, e il 20 settembre a Sorrento sempre con il il patrocinio del Comune.

A giugno, dal 4 al 7 alla Mostra d’Oltremare, tocca poi alla seconda edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026, l’evento motoristico che rende Napoli capitale dell’automotive organizzato da Cesare Barra e Luigi Iossa. L’obiettivo è ambizioso: superare il grande successo di pubblico dello scorso anno. Auto Moto Napoli Expo nel 2025 ha fatto registrare numeri record con circa 40.000 spettatori. Con il raddoppio dei padiglioni e l’area espositiva esterna la speranza è raggiungere fra le 80.000 e le 100.000 presenze. La fiera si distinguerà anche per un’area espositiva senza precedenti dedicata al settore Luxury con Ferrari e Lamborghini, orologi di lusso, alta sartoria, gioielleria e yacht.