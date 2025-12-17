Supercoppa, Conte: “Vogliamo la finale, prudenza con Lukaku”

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Napoli è sbarcato in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: alzare al cielo la Supercoppa Italiana. Nonostante un arrivo al King Saud Stadium leggermente ritardato dal traffico di Riad, Antonio Conte è apparso sereno e determinato nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Milan. Dopo i passi falsi contro Udinese e in Champions League, l’allenatore azzurro chiede ai suoi di voltare pagina immediatamente: “Venivamo da cinque vittorie consecutive, poi sono arrivati dei risultati meno brillanti. Ciò che conta è continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo. Tutto passa dal sacrificio quotidiano.”

Conte ha espresso parole d’elogio anche per il format del torneo: “Più il club viaggia all’estero, più si fa conoscere. Attrarre nuovi tifosi dipende dalle vittorie e noi vogliamo essere attrattivi.” “Spero di prolungare il soggiorno qui fino a lunedì (giorno della finale, ndr). Giocarsi un trofeo deve darci una spinta emotiva enorme.”

Le notizie più attese dai tifosi riguardano i singoli, in particolare il ritorno dei perni della squadra: “Romelu Lukaku è tornato in gruppo, ma non ha ancora minuti nelle gambe e dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo”, ha spiegato Conte. “Faremo test fisici mirati per evitare ogni rischio di ricaduta.”

Stanislav Lobotka: Il regista è pienamente recuperato. Dopo lo spezzone contro l’Udinese, Conte ha confermato: “È pronto. Con lui e McTominay abbiamo i nostri centrocampisti di ruolo, mentre Elmas resta una risorsa preziosa per la sua duttilità.” Accanto al mister, anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza della compattezza difensiva per superare i rossoneri “Vogliamo giocarcela alla pari e chiudere la pratica nei minuti regolamentari. Affrontiamo una squadra forte, servirà la massima concentrazione, specialmente in fase difensiva.”