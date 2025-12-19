Supercoppa, Inter ko ai rigori, Bologna in finale

Roma, 19 dic. (askanews) – Il Bologna supera l’Inter ai calci di rigore (4-3, 1-1 ai regolamentari) e conquista l’accesso alla finalissima di Supercoppa Italiana, dove lunedì alle 20 affronterà il Napoli (gara trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset). Una semifinale tirata, intensa, segnata da episodi e grande tensione emotiva.

La gara si accende subito: passano meno di due minuti e l’Inter è già avanti grazie a Thuram, che finalizza in spaccata una splendida iniziativa di Bastoni, sorprendendo la difesa rossoblù. Il Bologna incassa il colpo ma non si disunisce, continua a giocare con personalità e a metà primo tempo trova il pareggio. Dopo il controllo al monitor, l’arbitro Chiffi assegna il rigore per fallo di mano di Bisseck: dal dischetto Orsolini non sbaglia e ristabilisce l’equilibrio.

Nella ripresa l’Inter aumenta la pressione e prova a indirizzare la partita. I nerazzurri costruiscono diverse occasioni e per un attimo credono di poter tornare avanti quando viene concesso un rigore per il contatto tra Heggem e Bonny. Anche in questo caso però il VAR cambia la storia del match, con la decisione iniziale che viene revocata. L’Inter continua ad attaccare con insistenza, ma il Bologna resiste compatto. Nel recupero è Martinez a tenere in vita i nerazzurri con una parata straordinaria su Fabbian, evitando il gol dell’ex e trascinando la sfida ai rigori.

Dal dischetto prevale l’emozione: errori da una parte e dall’altra, fino al penalty decisivo di Ciro Immobile che consegna al Bologna la finale e alimenta il sogno di un 2025 da protagonista. Per l’Inter e per Chivu, invece, svanisce la possibilità di raggiungere la prima finale della carriera da allenatore.