(Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 3 gennaio 2023: 8, 10, 30, 34, 51, 71. Numero Jolly: 20. Numero Superstar: 27.

Nessun ‘6’ al concorso di oggi. Sono stati realizzati due ‘5+1’ che vincono 532.035 euro ciascuno: uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa. Centrati anche dieci ‘5’, che vincono 34.377 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 342,2 milioni di euro.