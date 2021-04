Superlega: Andrea Costa, ‘mi auguro calcio resti sport e non diventi spettacolo’

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Mi auguro che il calcio resti uno sport e non diventi puro spettacolo”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, in merito alla nascita della Superlega. “Mi rendo conto degli interessi che sono in ballo ma penso che nel calcio debba prevalere il merito -aggiunge Costa-. Se ci dovesse essere qualche cambiamento mi auguro sia condiviso e senza fughe in avanti dettate da interessi economici. Sono francamente scettico di fronte a questo progetto”.