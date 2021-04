Superlega: Aulas (Lione), ‘Agnelli una delusione, mi sento ingannato’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Domenica avevo provato a chiamare Agnelli ma non mi ha risposto. Ne ho parlato con Ceferin. La delusione è immensa con quest’uomo. Almeno avrei voluto che dicesse, sabato o domenica, che stava per succedere qualcosa. Sicuramente aveva delle buone ragioni. Ma non le conoscevamo. Ora ha creato un vero problema. Ho la sensazione che mi abbiano ingannato”. E’ quanto afferma il presidente dell”Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, in una intervista a l’Equipe, tornando sulla vicenda della Superlega.