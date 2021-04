Superlega: Conte, ‘caparbiamente contro, rischio spenga magia calcio’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Chi oggi lavora per realizzare il progetto della Superlega e persegue una logica elitaria che prescinde dalla qualità del gioco, dal merito sportivo e dallo spirito di solidarietà, sappia che ci vedrà caparbiamente ‘contro’, come appassionati di calcio e come sportivi. Chi uccide il principio di una sana e aperta competizione sportiva per abbracciare ciniche ragioni contabili, si assume il grave rischio di spegnere la magia del calcio e la passione che esso suscita, perché come ha osservato Papa Francesco ‘dietro a una palla che rotola c’è quasi sempre un ragazzo con i suoi sogni e le sue aspirazioni'”. Così su Facebook l’ex premier e guida in pectore del M5S Giuseppe Conte sulla vicenda della Superlega.