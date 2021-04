Superlega: Dan Peterson, ‘modello Nba sbagliato, top club grandi grazie ai campionati’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Si tratta di una idea dell’elite del calcio per guadagnare soldi ma i club più importanti come Real Madrid o il Manchester United come sono diventati grandi? Grazie ai rispettivi campionati, serve un po’ di riconoscenza. All’inizio i tifosi diventeranno pazzi per questa Superlega ma tra qualche tempo questo entusiasmo finirà”. E’ il commento dell’allenatore di basket statunitense, Dan Peterson, che all’Adnkronos ha parlato dell’annuncio della nascita della Superlega un po’ sul modello del basket Nba.