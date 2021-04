Superlega: ‘exit clause’ per i club, l’analisi del ‘Financial Times’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Due giorni fa Florentino Perez spiegava come l’ingresso in Super League fosse vincolante per le squadre, impedendo dunque la fuoriuscita dei club dall’accordo. Come riportato dal Financial Times, però, il tema di una “exit clause” (clausola d’uscita) per i club coinvolti nella Superlega era parte dell’accordo. I 12 club fondatori della Super League avevano concordato delle clausole di uscita, progettate per mantenerli nella competizione una volta raccolti i soldi per finanziare il progetto.