Superlega: Gianmarco Tognazzi, ‘troppo repentina, esito campionato perderebbe senso’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Premesso che è difficile capire quali siano le reali motivazioni, è un tentativo che da una parte può essere affascinante, l’idea che le squadre più forti d’Europa si sfidino tra di loro. Però può esserlo i primi anni, ma poi non diventa un po’ monotono dal punto di vista dell’intrattenimento? E poi, non va ad escludere le variabili? L’Atalanta, o l’Ajax, o le squadre serbe, croate, belghe e così via. Non vorrei diventasse limitativo nel confronto con le altre realtà calcistiche”. Gianmarco Tognazzi, super tifoso milanista, analizza così con l’Andkronos l’annuncio della Superlega europea.