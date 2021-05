Superlega: Marotta, ‘tema superato, grande unità tra club Serie A’

Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “Il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta al termine della la riunione tenuta quest’oggi a Milano in merito al tema Superlega tra i venti club di Serie A. “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande unità -aggiunge Marotta-. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse”.