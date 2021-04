Superlega: Pasqualin, ‘con svilimento campionati ripercussioni anche per il mercato’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “E’ inevitabile che con la Superlega ci saranno ripercussioni sul mercato, e saranno negative per la maggior parte dei giocatori. Questa sorta di imitazione della Nba non convince, potrebbe però andare a beneficio dei super-ultra campioni che a quei livelli potrebbero andare a pescare in un contesto di ricchezza superiore, ma gli altri sarebbero impoveriti sempre di più, l’interesse per la Serie A sarebbe ridotto, tutti i campionati nazionali sarebbero sviliti e finirebbero in secondo piano, calerebbero dunque gli stipendi: se questa è la soluzione direi che non ci siamo”. E’ la riflessione all’Adnkronos del procuratore sportivo Claudio Pasqualin ai nuovi scenari che la creazione della Superlega potrebbe portare al mercato dei calciatori.