Superlega: Shearer, ‘squalificherei dalla Premier League i 6 club che hanno aderito’

Londra, 20 apr. – (Adnkronos) – “Io squalificherei dalla Premier League i 6 club che hanno aderito. Non è corretto quello che stanno cercando di fare, non è competitivo. È un circolo chiuso, non può esserci una competizione in cui nessuno è autorizzato a partecipare”. Così Alan Shearer, ex attaccante della nazionale inglese, sulla nascita della Superlega. “Pensiamo al grande lavoro che ha fatto il Leicester, a quello che sta costruendo il West Ham -prosegue Shearer alla Bbc-. Se dovesse accadere, non sarebbero in questa élite ed è semplicemente sbagliato. I club parlano tanto di voler essere una sola famiglia, che i tifosi sono l’anima e di quanto ne hanno sentito la mancanza. Bene, ora vediamo cosa pensano i tifosi, e mi pare che siano contrari. Quanto contano realmente per i club?”.