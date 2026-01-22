“Supermagic Elementi”, i migliori illusionisti a Roma fino all’8 febbraio

Roma, 22 gen. (askanews) – Arriva “Supermagic Elementi”, la 22ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa, che riunisce i migliori illusionisti del mondo per vivere l’incanto dell’illusionismo in un’indimenticabile esperienza teatrale (Auditorium della Conciliazione a Roma fino all’8 febbraio 2026, Teatro Alfieri a Torino dal 13 al 15 febbraio 2026).

“Supermagic Elementi” è un viaggio attraverso la meraviglia con i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo. Come gli antichi custodi di poteri ancestrali, questi maghi evocano forze antiche, trasformando il teatro in un universo sospeso tra sogno e realtà, dove tutto è possibile.

La 22ª edizione di Supermagic si prepara a incantare il pubblico con un cast completamente rinnovato di oltre 16 artisti di fama internazionale. Per più di 2 ore, gli adulti, ma anche i bambini, saranno trasportati in un mondo dove l’impossibile diventa realtà, grazie a illusioni straordinarie, effetti speciali, momenti poetici, divertimento e continuo stupore.

Supermagic non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza pensata per risvegliare la capacità di stupirsi negli adulti e per affascinare i più piccoli. Supermagic è il regalo perfetto per chi desidera vivere la meraviglia della magia dal vivo.

Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori entusiasti nelle precedenti 21 edizioni, Supermagic si conferma come il più grande spettacolo di magia d’Europa. Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Migliore spettacolo di magia”, Supermagic è uno spettacolo unico nel suo genere, spesso imitato ma mai eguagliato.

DARCY OAKE è un innovativo illusionista canadese di fama mondiale, vincitore di prestigiosi premi come il Mandrake d’Or a Parigi e noto per le sue apparizioni televisive, tra cui Britain’s Got Talent. Con il suo spettacolo si è esibito in tutto il mondo, fino a Broadway. Ha incantato il pubblico grazie al suo approccio contemporaneo originale, che rinnova la figura dell’illusionista, e al suo stile unico, capace di trasformare ogni numero in un’esperienza intensa e coinvolgente. Nella sua esibizione l’impossibile prende vita davanti agli occhi degli spettatori, con una sfida spettacolare ad altissima tensione.

XAVIER MORTIMER è un artista visionario e un originale illusionista francese, straordinariamente creativo anche sui social, dove trasforma l’arte della magia in emozione digitale e la riporta dal mondo virtuale al palcoscenico reale. Vincitore del Mandrake d’Or e più volte premiato dal Las Vegas Review Journal come “Best Magic Show”, conquista il pubblico con numeri di magia eccezionalmente originali, capaci di suscitare stupore e rendere ogni esibizione un’esperienza indimenticabile. Con le sue meravigliose illusioni, conduce lo spettatore in un mondo incantato e affascinante, dove la fantasia prende vita e la realtà si trasforma in sogno.

MAURICE GRANGE è un giovanissimo prestigiatore tedesco, campione europeo di manipolazione. La sua esibizione è il frutto di dedizione, passione e instancabile allenamento, qualità che gli permettono di destreggiarsi con straordinaria abilità in questa difficile arte. Con eleganza e precisione, trasforma ogni gesto in pura meraviglia, regalando agli spettatori l’emozione autentica dello stupore e della magia impossibile, e sorprendendo con la sua originale interpretazione.

JAY NIEMI & JADE sono una coppia magica, Jay è un raffinato prestigiatore finlandese, noto per le sue esibizioni nei più prestigiosi spettacoli e varietà internazionali, che emozionano ogni anno milioni di spettatori con apparizioni impossibili di colombe e splendidi pappagalli. Il suo charme e la sua raffinata eleganza rendono ogni performance unica e incantevole. Sul palco mostrerà una magica intesa con i suoi eccezionali assistenti alati e, insieme con la sua compagna Jade, darà vita a un momento sospeso tra il possibile e l’impossibile.

PAOLO CARTA & SARA sono un duo di artisti italiani, Paolo è un brillante illusionista e inventore di straordinarie illusioni, Cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, ha collaborato come consulente magico per grandi musical e spettacoli. Insieme a sua moglie Sara conquistano il pubblico di tutto il mondo con creatività, inventiva e sorprendente capacità di meravigliare. Presentano le loro ultime creazioni, che trasporteranno gli spettatori in un futuro sorprendente e magico, dove effetti innovativi e momenti di pura meraviglia offrono un’esperienza unica e indimenticabile.

JIMMY DELP è un bizzarro prestigiatore comico francese, vincitore di numerosi premi e vicecampione di Francia di magia. Si è esibito in teatri e festival di tutto il mondo, dalla Corea del Sud fino a Hollywood. Dotato di un talento unico nel sorprendere e divertire, il suo personaggio surreale e imprevedibile porta in scena un’originale fusione di illusionismo e comicità visuale. Tra gag irresistibili e magie sorprendenti, cattura il pubblico con uno spettacolo unico, divertente e indimenticabile.

TOPAS è un brillante illusionista tedesco di fama mondiale, vincitore di numerosi premi e due volte campione del mondo di magia. Con oltre vent’anni di carriera, ha conquistato il pubblico internazionale con spettacoli che intrecciano tecnica impeccabile, creatività, musica e innovazione. Il suo stile unico fonde virtuosismo tecnico e straordinari effetti per creare esperienze indimenticabili. Si esibisce con le sue ultime creazioni di sorprendente originalità, arricchite dalla sua capacità di trasformare la musica in magia, dando vita a momenti unici, coinvolgenti e assolutamente inimitabili.

MATTEO FRAZIANO è un giovane prestigiatore italiano, vincitore di Tu Sì Que Vales nel 2024. Con una passione per la musica e l’illusionismo fin dall’infanzia, ha sviluppato uno stile unico che rinnova in chiave moderna e coinvolgente l’antica arte delle ombre cinesi. Il suo talento lo ha portato sui palchi internazionali e nei più importanti show televisivi. Nelle sue esibizioni la luce si trasforma in emozione, ogni gesto diventa magia, evocando sogni e ricordi e dando l’illusione che l’ombra prenda vita.

REMO PANNAIN è l’ideatore e organizzatore di Supermagic, noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione sin da bambino. Raffinato prestigiatore, ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Grazie alla sua maestria dà vita a un esperimento unico, un’esperienza magica che unisce l’incanto della magia alla sua essenza più autentica.