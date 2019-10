“Supermedia”, 7mila borse di studio targate Inps: domande entro il 25 ottobre

E’ stato pubblicato il bando di concorso Inps “Supermedia” per l’assegnazione dei oltre 7.000 borse di studio da assegnare per l’anno scolastico 2018/2019 ai figli dei dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione che hanno conseguito in tale periodo una la licenza/diploma di Scuola secondaria di primo/secondo grado oppure la promozione a classi successive nella scuola secondaria di secondo grado.

Per la precisione, i requisiti per inoltrare domanda di assegnazione della borsa sono i seguenti: essere figli, orfani ed equiparati di dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; di pensionati, ex dipendenti, utenti della Gestione dipendenti pubblici; di dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti iscritti alla gestione ex Ipost; di iscritti alla Gestione assistenza magistrale.

Le domande potranno essere inoltrate dallo scorso 4 ottobre e fino al 25 ottobre 2019, mentre sul sito dell’Istituto è possibile consultare il bando integrale del concorso.