Supermercati ALDI assumono oltre 70 diplomati e laureati

ALDI, leader nella Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, che conta circa 6.500 punti vendita in 11 Paesi, è una multinazionale solida e in forte espansione in Italia dove assumerà oltre 70 diplomati e laureati. Le assunzioni riguardano Addetti alla Vendita, che dovranno accogliere e supportare il cliente in caso di necessità per rendere migliore l’esperienza di acquisto, svolgere attività di cassa, tenere una corretta esposizione dell’assortimento merce, mantenere sempre ordinato e pulito il punto vendita, verificare la freschezza e la qualità dei prodotti esposti e allestire le attività promozionali; Responsabili di Negozio, che dovranno occuparsi di tutto ciò che accade all’interno della filiale, far vivere al cliente una piacevole esperienza di acquisto, rappresentare il punto di riferimento per tutto il team, coordinando e portando al successo la squadra e sfruttare le proprie capacità organizzative per ottimizzare le procedure operative all’interno del proprio punto vendita; Manager in Training, i quali dovranno occuparsi di tutto ciò che accade all’interno del punto vendita, supportare lo store manager nel coordinamento della squadra, ottimizzare le procedure operative all’interno del proprio punto vendita e far vivere al cliente una piacevole esperienza di acquisto; Specialisti Ufficio Acquisti, che dovranno gestire le relazioni commerciali con le sedi estere e con i fornitori nazionali ed esteri, gestire l’agenda e i meeting aziendali, elaborare reportistica e presentazioni, pianificare e ottimizzare gli acquisti etc. Le figure ricercate devono essere flessibili, dinamiche, affidabili, determinate, proattive ed avere spirito di iniziativa, orientamento al cliente e ai risultati, spirito di squadra, doti di leadership, relazionali e comunicative, predisposizione al lavoro di squadra, spiccate capacità di pianificazione e di organizzazione.

