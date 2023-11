Supermercati ALDI: oltre 150 nuove assunzioni in Italia

L’azienda ricerca Impiegati, Addetti Magazzino e Assistenti

ALDI, multinazionale leader nella Grande Distribuzione, è soprattutto un’azienda che vuole offrire un ambiente di lavoro sereno e stimolante, nel quale ciascun collaboratore possa esprimere appieno le proprie potenzialità, assumerà oltre 150 nuove figure da inserire presso i punti vendita in Italia. Le assunzioni riguarderanno Impiegati Vendite, che dovranno elaborare la reportistica e le statistiche commerciali, preparare documenti ufficiali, creare e aggiornare tutte le procedure interne e offrire supporto ai responsabili commerciali; Addetti Magazzino, che dovranno commissionare gli ordini per le filiali con l’ausilio dei più moderni sistemi a comando vocale, movimentare le merci con carrelli elevatori elettrici, gestire correttamente la merce per raggiungere nei tempi previsti tutti i punti vendita ed occuparsi di tutte le attività in vari ambiti del centro logistico (aree merce secca, prodotti frigo, surgelati); Assistenti al Responsabile del Negozio, che dovranno coordinare il team di filiale, ottimizzare i processi di lavoro nel punto vendita, offrire al cliente una piacevole esperienza d’acquisto, prestare supporto allo store manager, garantire il rispetto delle procedure operative e organizzare le attività del punto vendita; Specialisti degli Acquisti Globali, che dovranno supportare la pianificazione e l’implementazione degli acquisti internazionali, eseguire in modo indipendente ricerche di opportunità di acquisto, preparare e modificare contratti e documenti di presentazione, eseguire compiti amministrativi nell’area degli acquisti e partecipare a progetti che includono la ricerca e la preparazione delle trattative contrattuali.

Per verificare tutte le figure…

continua a leggere