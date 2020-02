Suppletive in Campania, vota meno del 10%. Il vincitore Ruotolo (48%): Risultato straordinario. E canta Bella Ciao

Ruotolo, tuttavia, parla di “un risultato straordinario” visto che in quel collegio “la sinistra partiva dal 20%. Ma insieme abbiamo vinto e quindi sarà difficile in futuro non tener conto di questo risultato politico”. .Quanto alla scarsa affluenza, era una suppletiva – ricorda – e poi ci sono il coronavirus e il carnevale”. Tra le sue priorità, “un piano per le periferie per il Mezzogiorno. Ruotolo ha festeggiato la vittoria Domus Ars nel centro di Napoli. con un brindisi e partecipando al coro di “Bella Ciao” intonato dai suoi sostenitori.

Sandro Ruotolo è il vincitore della tornata elettorale per le suppletive a Palazzo Madama del collegio uninominale Campania 7. Il candidato di un pezzo di sinistra che va da Pd a LeU, cui si e’ aggiunto il movimento DeMa del sindaco di Napolo Luigi de Magistris, ottiene il 48,45% dei consensi davanti a Salvatore Guangi, consigliere comunale candidato da FI, FdI e Lega (24,06%) e a Luigi Napolitano del M5s (23,23%). Giuseppe Aragno di Potere al popolo e Riccardo Guarino, della civica Rinascimento partenopeo, salgono poco oltre il 2%. Molto bassa l’affluenza al voto, ferma al 9,23 in un collegio vasto con oltre 357mila aventi diritto.