Suppletive: Palamara a Conte, ‘mia non è candidatura contro ma per’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “La mia e’ una candidatura tematica, per dare forza ad una coraggiosa riforma della giustizia. E perciò si rivolge a tutti. Non è ‘contro’ qualcosa o qualcuno. E’ una candidatura ‘per’. Chiunque e’ interessato al mio racconto, chiunque pensa che sia necessaria una discussione seria e concreta sulla giustizia in questo Paese che non si fermi al dibattito ma sia propedeutica per passare ai fatti, può votarmi e darmi forza per continuare in Parlamento ancora più libero di parlare e ancora più determinato la mia battaglia per la verità”. Lo dichiara in una nota Luca Palamara, candidato alle elezioni suppletive per la camera dei deputati collegio Primavalle, rispondendo al leader del M5S Giuseppe Conte.