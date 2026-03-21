Suppletive Veneto, domani e lunedì alle urne per due collegi Camera

Milano, 21 mar. (askanews) – Non solo il referendum sulla riforma della giustizia: domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in Veneto si vota anche per elezioni suppletive per due seggi rimasti vacanti alla Camera dei Deputati. Urne aperte dunque nei collegi elettorali di Rovigo (2-01) e Selvazzano (2-02)chiamati a eleggere i sostituti di Alberto Stefani, eletto alla Presidenza della Regione Veneto, e Massimo Bitonci, nominato assessore regionale al commercio e alle imprese, entrambi dirigenti della Lega.

Per rimpiazzare Alberto Stefani nel collegio uninominale Veneto 2-01, la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e UdC) candida Alberto Di Rubba. Quarantasette anni, commercialista originario di Bergamo e tesoriere nazionale della Lega dal 2023, Di Rubba da diversi anni è alle prese con una vicenda giudiziaria. Il principale avversario, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, è Giacomo Bovolenta: avvocato quarantaquattrenne, è già stato consigliere comunale a Porto Tolle. Terzo candidato, con la lista Italia Resiste Libera, il 56enne Giuseppe Padoan.

Per quanto riguarda il seggio di Selvazzano Dentro, il centrodestra candida Giulio Centenaro. E’ stato consigliere regionale nella lista “Zaia Presidente” e amministratore locale a Santa Giustina in Colle. Alle ultime regionali è arrivato primo tra i non eletti. La coalizione di centrosinistra (Pd, Italia Viva e AVS) candida invece Antonino Stivanello, già sindaco del suo comune.