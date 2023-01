Sussidiarietà e sviluppo, il 31 gennaio la presentazione del rapporto con Calderone, Blangiardo e Vittadini

La sussidiarietà contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. Lo documentano le analisi statistiche contenute nel Rapporto 2022 della Fondazione per la Sussidiarietà, realizzato in collaborazione con l’Istat.

Il Rapporto analizza anche quattro casi esemplari di sussidiarietà: in ambito socio-sanitario (Fondazione don Gnocchi), dell’inclusione sociale (Progetto Arca), dell’educazione e prevenzione dell’abbandono scolastico (Portofranco), del contrasto alla povertà alimentare (Banchi di Solidarietà).

Il Rapporto sarà presentato martedì 31 gennaio alle ore 10,30 all’Hotel Nazionale (Sala Capranichetta) in Piazza Montecitorio. Interverranno Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale, Franco Gallo, presidente della Treccani, Pierluigi Bartolomei, direttore generale Elis, Gianmario Crescentino, presidente Deloitte Central Mediterranean, Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo, Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

L’incontro sarà in presenza e in streaming qui

Per l’accesso in sala, registrazione obbligatoria qui

Vai al programma

Scarica il Rapporto