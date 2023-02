Sussidiarietà e sviluppo sociale, in rete l’incontro con la ministra Marina Calderone e Gian Carlo Blangiardo

E’ online il video della presentazione (a Roma, il 31 gennaio scorso)n del Rapporto 2022 “Sussidiarietà e sviluppo sociale”, realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l’Istat. L’evento ha visto la partecipazione della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta subito dopo la relazione del presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. Gli altri interventi programmati di Luca Antonini, Giudice Corte Costituzionale, e di Franco Gallo, Presidente Treccani. A seguire la tavola rotonda, con Pierluigi Bartolomei, Direttore Generale ELIS, Alessandro De Luca, Public Policy Leader – Deloitte Italy, Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore, e le conclusioni di Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Rivedi l’incontro

Scarica il rapporto