“Sustain”, costruzioni intelligenti e green: seconda open call per startup e Pmi

Fino al 27 agosto 2024 è possibile partecipare alla seconda open call dell’Eurocluster “Sustain” dedicato alle Piccole e Medie Imprese interessate a sviluppare nuovi prodotti, servizi o metodi per affrontare le sfide nel campo delle costruzioni intelligenti attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Possono partecipare al secondo bando le PMI e le startup, sia singolarmente sia in consorzio. Saranno selezionati circa 15 progetti con un budget totale di 450.000 euro.

Inoltre, i beneficiari devono avere la sede in uno dei 27 Stati membri dell’UE, nei paesi EEA elencati o nei paesi associati al programma COSME del Mercato Unico e una PMI deve essere designata come “Coordinatore” per guidare il progetto.

Il budget totale della precedente prima open call Sustain Innovation support experiments (Gold Awards) e della seconda open call è di 1.050.000 euro, dedicato alle PMI innovative.