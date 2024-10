Sustainability Award 2024, Graded tra le eccellenze italiane per politiche green e innovazione

Riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti attraverso progetti di compensazione ecologica; azioni a tutela della parità di genere e lotta alle diseguaglianze; modelli di governance trasparenti e aperti al contributo attivo degli stakeholders. Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, è stata inserita nelle categorie “Top 100 ESG Excellence”, “Top 100 ESG Integrated Finance”, “Top 75 ESG Performance” e “Top 75 Innovation for Sustainability” individuate dal team del Sustainability Award, riconoscimento riservato alle aziende italiane che hanno dimostrato di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità. Un traguardo a cui ha lavorato con impegno, dedizione, passione, esperienza e competenza un team trasversale interno coordinato dalla COO di Graded Ludovica Landi, con il supporto dell’ingegnere Maria Teresa Russo.

Promosso da Kon Group ed Elite-Borsa Italiana, con Azimut come Main Partner, ALTIS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Tiresia, centro di ricerca della School of Management del Politecnico di Milano in qualità di partner scientifico-istituzionali, RepRisk come partner tecnico e Forbes come Media Partner, il Premio rende merito a coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del Dna aziendale e che si sono contraddistinti nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica trasformandola in un’occasione per esprimere innovazione ed attivare le energie migliori nel Paese. Alla cerimonia che si è tenuta giovedì 17 ottobre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, hanno partecipato l’ad di Graded Vito Grassi e Maria Teresa Russo.