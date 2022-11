Sustainability Open Innovation Challenge: sfida per startup, spinoff e Pmi

Enterprise Singapore ha lanciato la quarta edizione della “Sustainability Open Innovation Challenge”. Lo scopo è quello di riunire partner industriali e innovatori creativi per sviluppare insieme soluzioni sostenibili in una serie di temi chiave: edifici verdi, energie rinnovabili, fonti alimentari sostenibili, rifiuti zero, materiali e imballaggi sostenibili.

La challenge è aperta a tutte le startup, piccole e medie imprese, istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca di tutto il mondo. In particolare, gli istituti di istruzione e gli istituti di ricerca possono partecipare registrando uno spin-off o presentando una proposta congiunta con una startup/PMI (con la startup/PMI come candidato principale).

I vincitori avranno accesso a un’opportunità di co-innovazione con alcune corporate, beneficiando del loro tutoraggio e delle loro risorse. Inoltre, tra i premi in palio vi sono potenziali sovvenzioni da parte di Enterprise Singapore, 70.000 dollari offerti da Hexagon Group, oltre a potenziali finanziamenti e opportunità di test-bedding da parte degli stessi partner industriali. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 31 gennaio 2023.