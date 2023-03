Sustainable blue economy partnership: alle imprese del Sud il 40% delle risorse

Le imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, le agroindustriali, le artigiane e i centri di ricerca possono partecipare entro il 14 aprile 2023 al bando europeo sustainable blue economy partnership (sbep). Lo rende noto il Ministero delle imprese e del made in italy che per il bando 2023 ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro con risorse Pnrr, da destinare al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale che ne faranno richiesta. Una quota del 40% delle risorse sarà riservata a realta’ localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all’iniziativa devono presentare le proposte prima alla partnership europea e successivamente al Mimit. Per facilitare la partecipazione delle imprese italiane il 24 marzo è in programma un webinar informativo durante il quale verrà presentato il bando e saranno illustrate le modalità operative della misura. per maggiori informazioni: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/sustainable-blue-economy-partnership-sbep“ .