Suviana, Calderone: premature valutazioni su dinamiche incidente

Dobbiamo rispetto al lavoro dei soccorritori e delle famiglie

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – “Credo che sia prematuro descrivere una dinamica dei fatti che ancora non è accertata e soprattutto lanciarsi, come ho visto che ha fatto qualcuno, in valutazioni e affermazioni su quelle che potrebbero essere state le cause dell’incidente” alla centrale idroelettrica di Suviana avvenuto ieri pomeriggio che è costato la vita a tre operai. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, arrivata sul posto dopo un confronto con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la segretaria del Pd, Elly Schlein.”Dobbiamo il rispetto al lavoro dei soccorritori, delle famiglie e di chi avrà il compito di definire il quadro esatto di ciò che è successo”, ha detto Calderone.”Per questa situazione specifica credo che sia ancora, veramente, prematuro andare a ragionare su come si siano svolte le dinamiche e soprattutto fare delle valutazioni che attengono a informazioni che ognuno di noi può avere ma che sono veramente soltanto sommarie e non hanno l’effettività e la completezza” ha proseguito Calderone incontrando i cronisti davanti la centrale idroelettrica di Suviana.”Stanno lavorando, stanno procedendo – ha detto Calderone -, c’è da tenere in considerazione che chi scende tanti metri sottoterra come stanno facendo i soccorritori lo deve fare in sicurezza e in questo momento bisogna attendere che si creino alcune situazioni di sicurezza dando loro la possibilità di poter agire in modo efficace. Io credo che ci sia veramente da sottolineare la grandissima professionalità delle squadre di soccorso che sono qui impegnate, che non hanno paura di fare un passo in più pur di restituire alle famiglie i loro cari. Aspettiamo sperando di avere risultati e notizie in poco tempo”.