Suzuki ad Autolook Week Torino con i campioni della MotoGP

TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Suzuki è di casa ovunque ci sia passione, specialmente quando si parla di motorsport. La Casa di Hamamatsu sarà presente e protagonista in occasione di Autolook Week Torino, il festival dei motori che si svolgerà nel centro di Torino dal 7 all’11 settembre, in occasione del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza e del suo Gran Premio di Formula1. Cuore pulsante della manifestazione sarà piazza San Carlo, dove Suzuki allestirà un’area interamente dedicata alle due ruote. Il pubblico potrà ammirare la GSX-RR portata quest’anno in gara da Alex Rins nel Motomondiale, accanto ad essa saranno esposte le due moto che hanno scritto pagine memorabili della storia del motociclismo, ovvero le Suzuki RG500 “firmate” dal Team Gallina di Marco Lucchinelli e di Franco Uncini che sono diventati Campioni del Mondo della Classe 500, rispettivamente nel 1981 e nel 1982. La Casa di Hamamatsu porterà in piazza anche due esemplari di Hayabusa personalizzati con scarichi Akrapovic e con una colorazione esclusiva del Team Ecstar dai colori e grafiche dei suoi piloti ufficiali. La Hayabusa è all’altezza di mezzi da corsa tanto blasonati: è il modello di punta della gamma Suzuki e incarna alla perfezione il DNA del marchio, con prestazioni sorprendenti e una particolare attenzione al design e all’aerodinamica, che traspare da ogni dettaglio.

Nella serata di mercoledì 7 settembre, alle ore 19, le due Hayabusa con le livree Ecstar accompagneranno il leggendario Marco Lucchinelli in sella alla “sua” Suzuki RG500 durante la parata che andrà da piazza San Carlo a piazza Castello, prima di fare ritorno al punto di partenza.

Per la gioia degli appassionati torinesi e dei turisti, giovedì 8 settembre il rito della parata si ripeterà alle 18.30. A muoversi tra due ali di folla in sella alle Hayabusa con look Ecstar saranno questa volta i piloti ufficiali Suzuki della MotoGP reduci dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Alex Rins e Kazuki Watanabe. Prima della parata, alle ore 17.30, i piloti saranno a disposizione dei tifosi per una sessione di autografi e di foto all’interno dell’area espositiva Suzuki.

Autolook Week Torino offrirà alla gente uno spettacolo straordinario e completamente gratuito. Oltre alle moto Suzuki, il pubblico potrà ammirare monoposto di Formula 1, auto da rally e vetture da endurance, che usciranno per questa occasione speciale dalle grandi collezioni e dai musei ufficiali, facendo la gioia di grandi e piccini. Ogni mezzo in esposizione sarà dotato di un codice QR univoco, che permetterà ai più curiosi di collegarsi a una pagina dedicata e di andare alla scoperta delle sue caratteristiche e della sua storia. Per conoscere il programma e le molteplici iniziative organizzate a margine dell’esposizione si può consultare il sito www.autolookweek.com

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).