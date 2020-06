Suzuki all’Hat Sestriere Adventure Fest 2020

Suzuki e la nuova V-STROM 1050XT saranno protagoniste della seconda edizione dell’HAT Sestriere Adventourfest, che si terrà nel prossimo fine settimana nella località più rinomata delle Montagne Olimpiche piemontesi. La manifestazione riproporrà la formula che tanto successo ha riscosso al debutto lo scorso anno e offrirà una panoramica completa sul mondo dei viaggi e dei raid in moto. Cuore pulsante dell’Adventurefest sarà l’HAT Village, che sorgerà nel piazzale Kandahar di Sestriere e che sarà a ingresso libero per il pubblico. Ai visitatori sarà richiesto solo di indossare la mascherina e di evitare assembramenti, mantenendo sempre distanze adeguate. La kermesse dedicherà spazio anche agli accessori, all’abbigliamento tecnico e ai servizi che gravitano attorno all’Adventouring e costituirà dunque un evento imperdibile per tutti gli amanti del mototurismo, specie di quello fuoristradistico.

Suzuki porterà al Sestriere (TO) un nutrito gruppo di V-STROM 1050XT, che saranno a disposizione per test ride gratuiti e molto suggestivi. Le prove si svolgeranno infatti in mezzo alla natura e con scenari mozzafiato, al seguito di esperte guide locali dell’alta Val di Susa.

L’HAT Sestriere Adventurefest 2020 rappresenterà un’opportunità per saggiare le doti della V-STROM 1050XT. In questa occasione si potrà infatti guidare la Sport Enduro Tourer di Hamamatsu su un percorso emozionante, che si svilupperà tra strade bianche, asfalto e sterrato. Gli appassionati curiosi di salire in sella alla V-STROM 1050XT e di vivere questa esperienza indimenticabile non dovranno fare altro che recarsi presso l’area Suzuki all’interno dell’HAT Village e prenotare direttamente sul posto la loro prova, secondo questi orari: Sabato 27 giugno 9.00 Apertura dell’HAT Village, 9.30 Inizio dei test ride, 18.30 Fine dei test ride, 19.00 Chiusura dell’HAT Village. Domenica 28 giugno 9.00 Apertura dell’HAT Village, 9.30 Inizio dei test ride,

16.30 Fine dei test ride, 17.00 Chiusura della manifestazione.

Suzuki porterà all’HAT Sestriere Adventurefest le V-STROM 1050XT che compongono il parco mezzi della V-STROM Academy, equipaggiate per l’occasione con i polivalenti pneumatici Anlas Capra R al posto dei più tassellati Capra X impiegati di solito nei corsi.

La V-STROM Academy è la scuola creata da Suzuki per permettere a ogni appassionato di migliorare la propria capacità di guida e di acquisire maggior dimestichezza nell’utilizzo fuoristrada di una Sport Enduro Tourer bicilindrica. I corsi della V-STROM Academy si tengono presso il Castello di Luzzano, in provincia di Pavia, sotto la supervisione di Andrea Beconi, pilota che con Suzuki ha vinto il Campionato Europeo di Enduro E2 nel 2009.

Attraverso esercizi studiati in modo mirato, la V-STROM Academy risponde a qualsiasi bisogno, permettendo ai meno esperti di avvicinarsi all’off-road in totale sicurezza e ai più smaliziati di affinare capacità di controllo già avanzate.

I corsi durano una giornata e dedicano la mattinata all’apprendimento delle tecniche fondamentali di guida all’interno di un’area chiusa. Nel pomeriggio è invece previsto un divertente giro in cui si alternano asfalto, strade bianche e sterrati e nel quale gli allievi possono mettere in pratica quanto appreso in precedenza, seguendo le indicazioni e i consigli degli istruttori.

