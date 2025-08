Suzuki annuncia i risultati finanziari del primo trimestre

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell’esercizio 2026(periodo aprile-giugno). Nel corso dell’esercizio in corso, i ricavi e l’utile operativo sono diminuiti, attestandosi rispettivamente a 1.397,8 miliardi di yen (8,2 miliardi di euro) e 142,1 miliardi di yen (833,8 milioni di euro).

A causare la prima contrazione dell’utile degli ultimi cinque anni, hanno contribuito l’impatto positivo dei tassi di cambio, l’aumento dei prezzi delle materie prime e il calo delle vendite unitarie in India e in Europa. Nel mercato domestico, i settori automobilistico, motociclistico e marine hanno mantenuto una performance solida mentre in India, l’aumento delle unità esportate ha compensato la flessione delle vendite interne.

Le previsioni per l’intero esercizio rimangono invariate rispetto alla precedente previsione. Sebbene il contesto operativo continui ad essere complesso ed incerto, Suzuki continuerà ad investire attivamente in ricerca e sviluppo, in investimenti in conto capitale e nelle risorse umane, al fine di rafforzare la nostra base reddituale e realizzare il piano di gestione a medio termine. In India, si prevede un miglioramento delle condizioni di mercato a partire dalla seconda metà del corrente esercizio, anche grazie alla riduzione dei tassi di interesse di riferimento e all’attuazione di tagli fiscali sul reddito. Inoltre, oltre alla eVitara, Suzuki lancerà un nuovo SUV con l’obiettivo di riconquistare slancio sul mercato.

I ricavi nel periodo sono stati di 1.397,8 miliardi di yen (8,2 miliardi di euro) con un decremento di 59,9 miliardi di yen (351,5 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente, principalmente causato dal calo dei volumi di vendita e all’impatto negativo dei tassi di cambio. L’utile operativo è stato di 142,1 miliardi di yen (833,8 milioni di euro) con un decremento di 15,4 miliardi di yen (90,4 milioni di euro) causato dall’impatto delle vendite più basse e agli investimenti per la crescita.

L’utile ante imposte è stato di 175,7 miliardi di yen (1,0 miliardi di euro) con un decremento di 13,8 miliardi di yen (81,0 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente, mente l’utile attribuibile agli azionisti della capogruppo si è attestato a 102 miliardi di yen (598,5 milioni di euro) con un decremento di 12,2 miliardi di yen (71,6 milioni di euro). Le vendite di automobili a livello globale sono scese di 30.000 unità principalmente in India e Europa. Le vendite di motocicli a livello globale sono al contrario aumentate di 26.000 unità grazie alle performance di India e America Latina.

Il contesto economico rimane incerto a causa dell’impatto dei dazi e dei tassi di cambio. Per questo motivo, Suzuki mantiene invariate le precedenti previsioni per ricavi, profitti, tassi di cambio e volumi di vendita. Si prevedono ricavi in aumento per 6,1 trilioni di yen (35,8 miliardi di euro) e un utile operativo in discesa di 500 miliardi di yen (2,9 miliardi di euro) e livelli di cambio medi pari a 140 Yen/dollaro US, 160 yen/Euro e 1,68 yen/rupia indiana. Si prevede inoltre un aumento dei volumi di vendita di automobili di 83 mila unità rispetto al precedente anno fiscale e un aumento dei volumi di vendita di motociclette di 14 mila unità rispetto al precedente anno fiscale.

